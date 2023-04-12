ستغطي مناطق واسعة.. موجة مطرية جديدة تتحشد في بادية العراق

أكد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الاربعاء، أن موجة مطرية ثانية على مشارف العراق فيما حدد موعد انتهائها.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “موجة ثانية من الامطار في طريقها لمناطق واسعة من البلاد وهي الان على مشارف بادية النجف والسماوة والمناطق الغربية من البلاد ثم تتجه صوب مناطق الفرات الاوسط والجنوب وصولا الى مناطق الشرق”.

وأصاف، أن “مناطق الشرقية وخاصة في علي الغربي وجصان وكلال بدرة وصولا الى نواحي مندلي وقزانية في ديالى ستشهد موجة امطار غزيرة قد تصل الى 100 ملم وفق التوقعات لافتا الى ان تدفق سيول جارفة امر وارد جدا بسبب غزارة الامطار”.

واشار الى ان “المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد في حلبجة ودهوك واربيل وصولا الى كركوك وصلاح الدين ستبقى موجة الامطار بمعدلات متفاوتة الى مساء يوم غد فيما ستنتهي الموجة بعد منتصف الليلة في مناطق الجنوب والفرات الاوسط مع بقاء هطول امطار خفيفة في بعض المناطق”.