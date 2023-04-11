المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 الاتحادية وحصة كوردستان وضمان الرواتب فيها

كشفت اللجنة‌ المالیة‌ في البرلمان العراقي ، الیوم الثلاثاء ، تفاصيل جديدة عن موازنة 2023 الاتحادية ، مؤكدة على ضمان رواتب الموظفين في إقليم كوردستان في الموازنة ضمن حصة إقليم كوردستان منها والتي ستُرسل شهرياً.

عضوة اللجنة د. نرمین معروف، قالت لـ(باسنيوز) ان اللجنة‌ المالیة‌ النيابية مستمرة في مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة بكل ابعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضافت ، انه بعد الانتهاء من هذه المناقشات سيتم اجراء القراءة الثانية لمشروع القانون الأسبوع المقبل ، مردفة بالقول” من المقرر ان تتم المصادقة على مشروع القانون بعد عيد الفطر”.

وأوضحت معروف ، ان حصة إقليم كوردستان من موازنة 2023 الفيدرالية هي 12.67% أي اكثر من 15 ترليون دينار ، وستكون لها آثار إيجابية كثيرة على انعاش قطاع الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنهاء تأخر الرواتب.

مبينة ، ان هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية وتبلغ اكثر من 199 ترليون دينار ، 150 ترليون منها تشغيلية و50 ترليون للاستثمار. مؤكدة على ضمان رواتب الموظفين في إقليم كوردستان في الموازنة ضمن حصة إقليم كوردستان منها والتي ستُرسل شهرياً.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية خليل غازي ، قد ابلغ (باسنيوز) في وقت سابق ، ان حصة إقليم كوردستان مثبتة في الميزانية وتم الاتفاق عليها مسبقاً.