نينوى تطلق حملة للقضاء على ظاهرة الكلاب السائبة

اعلن المستشفى البيطري في نينوى (مركزها الموصل) استنفار مفارزها للقضاء على ظاهرة الكلاب السائبة في عموم مدينة الموصل على خلفيه تصاعد الهجمات الشرسة للكلاب السائبة على المدنيين بالمدينة.

وطالب العديد من سكان الموصل خلال الأيام الماضية الجهات المختصة في الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لوضع حل لظاهرة الكلاب السائبة وتكرار هجماتها على المواطنين ، بسبب انتشار أعداد كبيرة منها في احياء وازقة المدينة وشوارعها.

مدير المستشفي د. عدي شهاب العبادي ، قال في حديث صحفي أن “مفارزنا الجوالة شرعت اليوم حملتها للقضاء على الكلاب السائبة المنتشره في عموم الموصل والبالغة 40 الفاً ومنتشرة في أنحاء مدينه الموصل وازقتها “.

واوضح ، العبادي ، أن “عمليه القضاء على الكلاب السائبة ستحتاج إلى وقت طويل بسبب ارتفاع اعدادها” مشيراً إلى أن” المستشفى البيطري كانت قد عملت على مكافحه اعداد كبيره من الكلاب السائبة منذ نحو شهرين “.