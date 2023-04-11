روسيا تتأهب للهجوم الأوكراني المضاد بـ “الخندق العملاق”.. هذه تفاصيله الكاملة

ذكرت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن القوات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة من حفر خندق عملاق بطول 72 كيلومترا في جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم مضاد تسعى كييف لشنه، ويعتقد أنه وشيك.

تفاصيل الخندق

ويجري حفر الخندق العملاق في منطقة زابوريجيا، التي تسيطر القوات الروسية على مناطق منها، وخصوصا المحطة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا.

ويقع الخندق الضخم على بعد 80 كيلومترا من خطوط الجبهة الحالية.

ويشمل الخندق العملاق مواضع مضادة للدبابات. أظهرت صور فوتوغرافية أشخاصا يرتدون زيا عسكريا يقومون بحفر أجزاء من الخندق، قالت “الصن” إنهم عمال من دولة ثالثة.

وبدأت عملية حفر الخندق قبل عدة أشهر، ومن اتجاهين. قالت صحيفة “الصن” البريطانية، الثلاثاء، إن الخطوة تأتي ضمن استعدادات روسيا لمواجهة الهجوم الأوكراني الوشيك.

وبسبب امتداد الخندق على طول عشرات الكيلومترات، بات بالإمكان رؤيته من الفضاء.

وذكرت “الصن” أن القمر الاصطناعي “Sentinel-2″، الذي يلتقط صورا عالية الجودة لسطح الأرض والبحر في الكرة الأرضية بانتظام، رصد الخندق الذي بدا مثل ندبة عميقة في سطح الأرض.

وكان مركز الصحافة الاستقصائية في أوكرانيا أول من أشار إلى الخندق، الذي يحمل أسلوب الحرب العالمية الأولى التي عرفت باسم “حرب الخنادق”.