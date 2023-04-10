سقوط مسيرة مفخخة في محافظة دهوك

سقطت مسيرة مفخخة بالقرب من قرية بوتيا التابعة لمحافظة دهوك بدون أن يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو مادية، وهذه هي المسيرة السادسة التي تسقط في مناطق بمحافظة دهوك خلال الأشهر الستة الأخيرة.

تقع قرية بوتيا بالقرب من سد دهوك، وتتبع ناحية زاويتة. (هفال بوتي) واحد من سكان القرية وهو الذي عثر على المسيرة المفخخة، قال لشبكة رووداو الإعلامية: “كانت هناك ثلاث قنابل تم لصقها بالمسيرة، ولم ينفجر أي منها”.

وأشار هفال بوتي أنه خرج قبل ثلاثة أيام لجني الأعشاب الربيعية في ساحة القرية الواقعة على مسافة كيلومترين من مركز القرية، وعثر على المفخخة التي يقول إن “ثلاث قنابل كانت متناثرة بجوارها بدون أن تنفجر”.

أما عن مصير المسيرة، فقد قال هفال بوتي إنه أبلغ الأجهزة الأمنية في دهوك عنها وجاءت بدورها على الفور وباشرت بالتحقيق في الأمر.

وذكر مصدر عسكري في دهوك، مطلع على الحادث، لرووداو أن مسيرات متنوعة تسقط في دهوك “وقد بدأنا التحقيق لكننا لم نتوصل بعد إلى أي نتائج تظهر عائدية تلك المسيرات”.

وأضاف المصدر العسكري الذي لم يرغب في الإعلان عن اسمه، أن سقوط المسيرة لم يسبب أي خسائر بشرية أو مادية.

وأظهرت متابعات رووداو أن هذه هي المسيرة السادسة التي تسقط في محافظة دهوك في الأشهر الستة الأخيرة وقد سقطت السابقات كالآتي:

مسيرتان في ناحية شيلادزي

مسيرة في ناحية بامرني

مسيرة في ناحية أتروش

مسيرتان في قرية بوتيا بناحية زاويتة

أغلب المواقع التي سقطت فيها المسيرات الست هي ميادين صراع بين مقاتلي PKK والجيش التركي، لهذا فإن الظن الغالب هو أن تكون المسيرات لهاتين الجهتين.