مسعود ومسرور بارزاني يهنئان المسيحيين بحلول عيد القيامة

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في اقليم كوردستان والعراق بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال مسعود بارزاني في رسالة “بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد للسيد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع”.

وأضاف “آمل أن تكون هذه المناسبة مدعاة لتعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين جميع القوميات والأديان في منطقتنا”.

وتابع “أتمنى السلام والسعادة والفرح لجميع أخواتنا وإخواننا المسيحيين بمناسبة عيدهم. عيد سعيد مبارك وكونوا بخير وسعادة”.

بدوره قال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، “بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، مع أطيب التمنيات إلى المحتفلين بقضاء أيام العيد وعطلته في ظل أجواء زاخرة بالطمأنينة والبهجة والسرور”.

واضاف، “بهذه المناسبة السعيدة، آمل أن تترسخ ثقافة التعايش والتكاتف والوئام بين مختلف مكونات شعب كوردستان والبشرية عامة، وأن يعم الأمن والاستقرار العالم قاطبة”.