أبريل 10, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مهنئاً بعيد القيامة .. نيجيرفان بارزاني يؤكد على تنمية ثقافة التعايش والتسامح في كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مهنئاً بعيد القيامة .. نيجيرفان بارزاني يؤكد على تنمية ثقافة التعايش والتسامح في كوردستان

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، المسيحيين، بحلول عيد القيامة.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: «نبارك بحفاوة بالغة الأخوات والإخوة المسيحيين في إقليم كوردستان، العراق والعالم بمناسبة عيد قيامة حضرة المسيح (ع)، آمل لهم عيداً وعطلة هادئة وهنيئة، وأرجو لهم النجاح».

وأضاف: «في هذا العيد المبارك نؤكد على تنمية ثقافة التعايش المشترك الجميلة والتسامح بين المكونات الدينية والعرقية في كوردستان والتي تعد وجها غاية في الأهمية لهوية كوردستان وموضع فخرنا».

وتابع نيجيرفان بارزاني: «نطمئن الأخوات والإخوة المسيحيين وكافة المكونات الأخرى بأننا سوف نظل دوما حامين لهذه الثقافة وحقوقهم وحرياتهم».

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