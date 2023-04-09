أبريل 10, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

تقرير أمريكي: مكافحة إرهاب الاتحاد الوطني أبلغت الأتراك بمكان مظلوم عبدي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

تقرير أمريكي: مكافحة إرهاب الاتحاد الوطني أبلغت الأتراك بمكان مظلوم عبدي

كشف تقرير أمريكي، عن الجهة التي أبلغت الأتراك بمكان تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› مظلوم عبدي، قبل استهدافه في مطار السليمانية، مساء الجمعة.

وبحسب ما أورده موقع ‹المونيتور› الأمريكي، نقلاً عن «عدد كبير من المصادر المحلية»، فقد قدم مسؤولو جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني (CTG) معلومات إلى تركيا حول مكان وجود مظلوم عبدي.

وأكد الموقع نفسه، أن المصادر التي قدمت هذه المعلومات لها علاقات جيدة مع أجهزة المخابرات، وأنها شددت على أن من أبلغ تركيا بمكان مظلوم عبدي هم من مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني (CTG)، ممن هم غير راضين عن ممارسات بافل طالباني.

ووفقًا للتقرير نفسه، فإن تركيا قلقة للغاية من أن بافل طالباني يقدم نفسه على أنه صديق لحزب العمال الكوردستاني PKK والجماعات التابعة له.

وفي وقت سابق قالت عدة مصادر لـ (باسنيوز) إن بافل طالباني «خان مظلوم عبدي وكشف عن مكان وجوده في السليمانية»، لافتة إلى أن غضب بافل وقوباد طالباني وتهجمهما على أطراف أخرى هو بسبب انكشاف أمرهم للجميع بأنهم حددوا موقع مظلوم عبدي لتركيا.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi