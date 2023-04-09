تقرير أمريكي: مكافحة إرهاب الاتحاد الوطني أبلغت الأتراك بمكان مظلوم عبدي

كشف تقرير أمريكي، عن الجهة التي أبلغت الأتراك بمكان تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› مظلوم عبدي، قبل استهدافه في مطار السليمانية، مساء الجمعة.

وبحسب ما أورده موقع ‹المونيتور› الأمريكي، نقلاً عن «عدد كبير من المصادر المحلية»، فقد قدم مسؤولو جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني (CTG) معلومات إلى تركيا حول مكان وجود مظلوم عبدي.

وأكد الموقع نفسه، أن المصادر التي قدمت هذه المعلومات لها علاقات جيدة مع أجهزة المخابرات، وأنها شددت على أن من أبلغ تركيا بمكان مظلوم عبدي هم من مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني (CTG)، ممن هم غير راضين عن ممارسات بافل طالباني.

ووفقًا للتقرير نفسه، فإن تركيا قلقة للغاية من أن بافل طالباني يقدم نفسه على أنه صديق لحزب العمال الكوردستاني PKK والجماعات التابعة له.

وفي وقت سابق قالت عدة مصادر لـ (باسنيوز) إن بافل طالباني «خان مظلوم عبدي وكشف عن مكان وجوده في السليمانية»، لافتة إلى أن غضب بافل وقوباد طالباني وتهجمهما على أطراف أخرى هو بسبب انكشاف أمرهم للجميع بأنهم حددوا موقع مظلوم عبدي لتركيا.