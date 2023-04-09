دهوك تخطط لتنفيذ مشاريع بكلفة 30 مليار دينار هذا العام

كشف قائمقام قضاء مركز دهوك، عن خطط لتنفيذ مشاريع بكلفة 30 مليار دينار هذا العام.

وقال جوهر علي عزيز، قائمقام قضاء مركز دهوك: «استمراراً لتنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة دهوك لعام 2023، تم وضع خطة جيدة للغاية وتم اقتراح العديد من المشاريع من قبل جميع المؤسسات التابعة لإدارة دهوك، من بينها مشاريع الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه والتعليم والمشاريع الصحية، وقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام لمشاريع الطرق».

وأضاف: «بالنسبة لهذا العام اقترحنا تنفيذ مشاريع بكلفة 30 مليار دينار، قد يكون المبلغ أكثر أو أقل، ننتظر موافقة الحكومة».