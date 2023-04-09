السوداني يسترجع ذكرى سقوط نظام صدام: العملية السياسية تسير لتلبية تطلعات العراقيين

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن حكومته ماضية في تلبية تطلعات العراقيين وتنفيذ برامجها في القطاعات كافة، وذلك في بيان مستذكراً فيه الإطاحة بالنظام السابق والذي يصادف مثل هذا اليوم عام 2003 خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة.

وقال السوداني في بيان “تمر علينا اليوم الذكرى العشرون لسقوط النظام الدكتاتوري البغيض الذي جثم على صدور العراقيين لسنوات طويلة وتسببت بالكثير من المآسي والآهات لأبناء شعبنا الكريم، بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم وعلى مر أجيال تعاقبت أدخل ذلك النظام بلادنا في حروب الكراهية والتوسع وأهدر فيها خيرة شبابنا ورجالنا، فضلا عن سلوكه القمعي الجائر الذي لم يسلم منه حتى الأطفال الذين ذهبوا ضحايا بممارسات لا إنسانية تدل على وحشية النظام وظلمه”.

وأضاف “هذه الذكرى يجب أن تدفعنا للمراجعة من أجل استمرار منهج الإصلاح في العراق ليعود معافى من جراحه التي خلفتها سنوات الدكتاتورية والحروب ومآسي العنف والطائفية التي تغذى عليها أيتام البعث الصدامي واهمين أنهم قادرون على كسر إرادة شعبنا الواحد”.

وأكد السوداني “هذا لن يتم ما لم يشعر المواطنون بأنَّ العملية السياسية تسير في طريق تلبية تطلعاتهم وآمالهم في العيش بحرية وكرامة في جميع مناحي الحياة، وهو ما تعمل عليه حكومتنا الحالية التي اختطت لها مسارا إصلاحيا، من خلال برامجها التنفيذية الشاملة لكل القطاعات التي تمس حياة الناس”.