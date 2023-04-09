بلديات نينوى: الانتهاء من 400 مشروع في سهل نينوى

أعلنت مديرية بلديات نينوى عن إطلاق عدد من مشاريع الإعمار في سهل نينوى، والانتهاء من نحو 400 مشروع آخر.

مدير بلديات نينوى رعد الحديدي قال في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الفرق الهندسية في بلديات نينوى شرعت اليوم بمشاريع جديده تخص الإعمار في عموم سهل نينوى، أبرزها إعمار الدوائر الخدمية والشوارع الرئيسية والداخلية إضافة إلى المجسرات والأبنية المدرسية والمراكز الصحية».

مبيناً أن «هذه المشاريع تأتي ضمن حملة الإعمار التي أطلقها محافظ نينوى للنهوض بالمحافظة».

وأشار الحديدي إلى أن «بلديات نينوى تمكنت من إنجاز نحو400 مشروع خدمي وتربوي وصحي في سهل نينوى خلال عامي 2022 و2023.