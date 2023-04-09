النزاهة النيابية: نعمل على تفعيل قانون «من أين لك هذا» لمواجهة الفساد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز شريف المياحي، اليوم الأحد، أن لجنة النزاهة تعمل على تفعيل قانون «من أين لك هذا» ضمن خطوات مواجهة الفساد.

وأوضح المياحي لـ (باسنيوز)، أن «القانون يهدف إلى تعقب ورصد ومحاسبة الأشخاص الذين كونوا ثروات كبيرة على حساب أموال الشعب العراقي دون أن يكون لديهم مصدر شرعي وقانوني لتلك الأموال».

مبيناً بأن «لجنة النزاهة النيابية سوف تعمل بالتنسيق مع الخبراء بمجال مكافحة الفساد والخبراء القانونيين من أجل تفعيل وتطبيق هذا القانون على أكمل وجه».