تخصيص 350 مليار دينار لإجراء التعداد العام لسكان العراق

من المقرر إجراء تعداد عام للسكان في العراق خلال السنة الحالية، وتقول وزارة التخطيط العراقية إنها متمسكة بإجراء الإحصاء، إلا أن رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان يرى أن فرصة إجراء التعداد السكاني ضعيفة “بسبب مجموعة نواقص”، في حين خصصت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية 350 مليار دينار لإجراء التعداد العام للسكان.

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية تمسكها بإجراء تعداد عام لسكان في العراق في أواخر العام الحالي (2023)، والذي سيكون أول تعداد عام لسكان العراق منذ العام 1997.

وحسب متابعات شبكة رووداو الإعلامية لمسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، فإنه تم تخصيص 350 مليار دينار من النفقات الحاكمة لإجراء التعداد السكاني، لكن ليس معلوماً بعد إن كان التعداد السكاني سيجرى أم أن التخصيصات لإجرائه ستبقى حبراً على ورق.

وفي تصريح أدلى به اليوم الأحد (9 نيسان 2023) لرووداو، استبعد رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، سيروان محمد، إجراء التعداد العام للسكان، ولكنه قال: “علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون شكل قانون الموازنة العامة في النهاية، وكم ستكون المبالغ التي سيتقرر إنفاقها.. لكن الفترة الزمنية المتاحة قليلة للإعداد لإجراء التعداد”.

وعن حجم المبلغ المخصص لإجراء التعداد العام للسكان، قال سيروان محمد: “المبلغ المخصص كاف وربما سيزيد (عن الحاجة)، لكن تخصيص المبلغ وحده لا يكفي، بل أن تهيئة البنية التحتية مهمة كما أن اجتياز المراحل التي تساعدنا في الوصول إلى اليوم الذي يجرى فيه التعداد إلكترونياً مهم جداً”.

وعن البنى التحتية اللازمة لإجراء التعداد السكاني، بين سيروان محمد أنه “قدر تعلق الأمر بإقليم كوردستان، لم تتخذ استعدادات لنصب برامج إدخال البيانات عند إجراء الترقيم والحصر السابق للإحصاء السكاني وخلاله، فلم تجتمع الهيئة العليا للتعداد منذ زمن بعيد، كما أنه من غير المعلوم كيف سيجرى التعداد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وقد قدمنا ملاحظاتنا للجنة التي شكلها رئيس الحكومة في أيلول 2019، وننتظر لنرى متى ستجري مناقشة الموضوع وعندها سنتمكن من القول إن بإمكاننا المباشرة بالعمل لإجراء التعداد أم لا”.

وتشير تخمينات وزارة التخطيط العراقية إلى أن عدد سكان العراق في العام 2022 كان 42248883 نسمة.

ودأب العراق في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، وجرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987) وأجرى العراق سنة 1997 آخر تعداد للسكان ولكن فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حينها واستثني إقليم كوردستان من التعداد، ويعتمد العراق حالياً تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية.