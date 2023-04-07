نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان كان مستعداً دائماً للاتفاق مع العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن اقليم كوردستان كان مستعداً دائماً للاتفاق مع بغداد حول الملفات العالقة والخلافات بين الجانبين.

جاء ذلك بعد مشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة (7 نيسان 2023)، في مجلس الفاتحة المقام على روح البيشمركة المرحوم شيخ الله إبراهيم، حيث أدلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتصريح للصحفيين تحدث خلاله عن آخر التطورات في إقليم كوردستان والعراق.

في بداية تصريحه، قال عن المرحوم شيخ الله إبراهيم: “كان كاك شيخ الله من مناضلي شعبنا المعروفين، وقد عرفته منذ زمن بعيد، منذ بدايات الشباب. كان كاك شيخ الله دائماً موضع احترام من البيشمركة، ومن الكوادر، ومن كل شعب كوردستان كما نرى اليوم. وإذ نرى اليوم جموعاً من المواطنين يشاركون في مجلس العزاء المقام على روحه فهذا دليل على وفاء كاك شيخ الله لشعب كوردستان، وخاصة لأهالي أربيل”.

وعن مساعيه لإعادة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، أكد نيجيرفان بارزاني: “دعوتهم بنفسي ودعاهم كاك مسرور، ونحن نرى أن عودة فريق الاتحاد إلى حكومة الإقليم ضرورية جداً. هناك مشاكل، ولكننا نستطيع حل المشاكل من خلال الحوار داخل الحكومة، ولا شك أنه سيتم العثور على حلول لها ضمن إطار مجلس الوزراء”.

وفي اجابته على سؤال موجه من قبل مراسل شبكة رووداو الإعلامية بشأن الخلافات الداخلية وامتناع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، ذكر نيجيرفان بارزاني ان “المشاكل الداخلية قابلة للحلّ”.

وعن انتخابات إقليم كوردستان، قال: “قبل إصدار الأمر الإقليمي، زار الزملاء في رئاسة الإقليم جميع الأطراف، واليوم الذي حددناه كموعد للانتخابات، تم تحديده بالتشاور مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، وبصفتي رئيساً للإقليم من واجبي أن أؤدي ذلك الواجب وأحدد موعد الانتخابات، آمل من كل الأطراف السياسية الكوردستانية أن تتعاون لتجرى الانتخابات في موعدها المحدد”.

ولدى إجابته على سؤال آخر حول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في موعدها، قال نيجيرفان بارزاني: “آمل ذلك، وكما أسلفت فإن من واجبي كرئيس للإقليم أن أحدد موعد الانتخابات، وأمامنا وقت، وقبل تحديد موعد الانتخابات تحاورنا مع جميع الأطراف الكوردستانية، وأرجو أن تلتزم الأطراف كافة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فهذه مسألة قانونية واعتبارية لإقليم كوردستان، ويجب أن تنجز”.

وبخصوص الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، بيّن رئيس إقليم كوردستان أنه “اتفاق مهم للغاية ويصب في مصلحة كل العراق، وقد أكدنا من اليوم الأول أن يكون هناك حل عراقي لهذه المشاكل”.

وأضاف أنه “وفي كثير من الأحيان، يُطرح سؤال: هل كان إقليم كوردستان مستعداً للاتفاق من قبل؟ أجل، كنا مستعدين من قبل، لكن الحكومة في بغداد لم تكن مستعدة، ومن دواعي الارتياح كانت الحكومة في بغداد مستعدة هذه المرة، ونأمل أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت، فهو اتفاق في صالح إقليم كوردستان، وفي صالح بغداد، وفي صالح كل مكونات العراق، هذا ما نأمله وإن شاء الله سيتم تنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت”.

يشار إلى أن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى يوم الثلاثاء الماضي (4 نيسان 2023) زيارة الى بغداد، توصل خلالها الى توقيع اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، حول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج عبر تركيا، عقب 11 يوماً من توقف التصدير على خلفية القرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس.

جرى التوقيع على الاتفاق بحضور مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

مسرور بارزاني، ذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني عقب الاتفاق إن هذا “الاتفاق يصب في مصلحة البلاد برمتها، وبضمنها إقليم كوردستان”، منوّهاً إلى أن الجانبين متفقين بأن لديهما الآن “إطاراً إزاء مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما أن المناقشات المتعلقة بإعداد قانون اتحادي جديد خاص بالنفط والغاز قد تنطلق في المستقبل القريب”.

فيما اشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يؤكد رغبة أربيل وبغداد في “مواجهة كل المشاكل والمعوقات”.

والرئيس مسعود بارزاني، رحب بالاتفاق بين اربيل وبغداد ووصفه بـ “خطوة تاريخية”.