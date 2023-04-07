وزير الصحة الاتحادي: حكومة السوداني ذاهبة باتجاه حل جميع المشاكل مع إقليم كوردستان

أكد وزير الصحة الاتحادي صالح الحسناوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ذاهبة باتجاه حل جميع المشاكل مع إقليم كوردستان، فيما أكد وزير صحة الإقليم سامان برزنجي ضرورة إكمال الاتفاق السياسي الذي انعكس إيجابا على بغداد وأربيل.

وقال الحسناوي في كلمة له خلال اجتماعه مع وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي في مقر الوزارة: «نرحب بوزارة صحة إقليم كوردستان وكادرها المتقدم»، وأضاف: «لأننا في بلد واحد فمشاكلنا واحدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية، لذلك من المهم جدا اللقاء باستمرار والتباحث في المشاكل والحلول المشتركة والبحث في سياستنا الصحية».

وتابع: «إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ذاهبة لحل جميع المشاكل العالقة مع الإقليم ومنها الصحية لتحقيق مصلحة الشعب العراقي».

فيما أكد برزنجي في كلمته أثناء الاجتماع، أن «وزارة صحة الإقليم عقدت اليوم أول اجتماع لها مع وزير الصحة الاتحادي وكادر الوزارة للتنسيق والتعاون لإكمال الاتفاق السياسي الذي انعكس إيجابيا على بغداد وأربيل، على المستويين الإنساني والصحي».

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال صالح الحسناوي: «عقدنا اليوم الاجتماع الأول لوزارة الصحة ووفد وزارة صحة إقليم كوردستان».

وأضاف أن «هذا أحد مرتكزات البرنامج الحكومي للتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم».

وتابع الحسناوي: «ناقشنا جميع المشاكل الموجودة ووضع الحلول المناسبة سواء ماتتعلق بوزارة الصحة أو التشريعات».

ولفت إلى أنه «تم الاتفاق على صيغة عمل مستقبلية لتوحيد الرؤى للجانب الصحي وعملية تطوير النظام الصحي في العراق».

وتقدم الحسناوي بالشكر لوزير صحة إقليم كوردستان وطرحه المواضيع بكل شفافية والمقترحات والرؤى السديدة والإيجابية، ورئيس ممثلية الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على حضوره ومداخلاته الإيجابية، وتابع: «الشكر موصول إلى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وهي الجهة المسؤولة عن التشريعات وتذليل المشاكل من خلال المقترحات وتعديل بعض القوانين».

من جانبه قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي: «عقدنا اجتماعاً مهماً مع الوزير والوكيل والفريق المشترك في وزارة الصحة العراقية».

وأضاف: «أكدنا على أهمية التنسيق والعمل المشترك بما فيه مصلحة المواطنين، فضلاً عن تطوير القطاع الصحي في عموم العراق وإقليم كوردستان».