مسؤول أممي: العراق يواجه أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث

أعلن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد، {آوكي لوتسما}، أن العراق يواجه حالياً أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث.

وأشار لوتسما في تصريح صحفي الى “تناقص حاد في كميات حصة الفرد العراقي من المياه”.

ويشرح وضع البلاد إزاء تحديات تغير المناخ والجفاف، مبيناً أن “العراق يواجه حالياً أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث تقوض الإنتاجية الزراعية وتهدد الدخل والأمن الغذائي للسكان”.

ويشير إلى أن “تغير المناخ يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية والنمو المستدام والسلام والاستقرار في العراق”.

وتابع المسؤول الأممي: “يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلة شح وتراجع جودة مياه نهري دجلة والفرات اللذين ينتجان أكثر من 90 في المائة من المياه السطحية للعراق”.

ونوه الى ان “التقديرات تشير إلى أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2050 سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 20 في المائة في المياه العذبة المتوفرة، وبالتالي انخفاض بنسبة 25 في المائة في كمية المياه التي تستخدم لقطاع الزراعة الذي يستهلك حوالي 80 في المائة من مياه العراق، ما يجعل تغير المناخ تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي”.

كما يؤكد تراجع حصول البلاد على المياه من “حوالي 30 مليار متر مكعب عام 1933 إلى حوالي 9.5 مليارات اليوم، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 متراً مكعباً بحلول عام 2030، والأمر بعيد كل البعد عن معيار منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب سنوياً وهذا يهدد الأمن الغذائي والحياة والتنمية”.

وأضاف، أن “أهوار بلاد ما بين النهرين، والتي كانت في يوم من الأيام أكبر الأراضي الرطبة في الشرق الأوسط وموطناً للتنوع البيولوجي، قد تقلص حجمها بأكثر من 90 في المائة منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب انخفاض تدفق مياه الأنهار”.

ويختم حديثه قائلاً إن “موضوع تغير المناخ يقع في صميم عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو قضية إنمائية شاملة، ندعم الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز القدرات المؤسساتية لمنع تأثيرات تغير المناخ والتصدي له، وتعميم مراعاة مخاطر هذا التغير في سياسات التخطيط والتنمية”.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، كانتا قد أعلنتا أن العراق من أكثر دول العالم تأثراً بتغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفاً وشتاءً، والأمر يستدعي مواجهة تبعات الأزمة.