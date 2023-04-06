الشركات المشترية لنفط إقليم كوردستان مستعدة لشرائه بسعر سومو

أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الشركات المشترية لنفط إقليم كوردستان ردت على شركتي تسويق النفط العراقية- سومو وكار، معلنة استعدادها لشراء نفط إقليم كوردستان بالسعر الذي تحدده سومو أو سعر السوق.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد قال في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إن حكومة إقليم كوردستان كانت عند تعاقدها مع شركات النفط تعاني مشاكل قانونية ولم تكن قادرة على البيع بالسعر الذي تريده، وقال: “لكن هذه المشاكل انتفت الآن، واتفقت أربيل وبغداد بشأنها قانونياً، لذا لن يكون أمام الشركات فسحة كبيرة للمناورة وستضطر لشراء النفط بسعر السوق وليس بسعر أدنى”.

ووقعت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يوم (4 نيسان 2023)، اتفاقاً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان الذي توقف بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في (27 آذار 2023).

وحضر توقيع الاتفاق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذين أكدا بأنه يشكل بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين أربيل وبغداد.

وأصدرت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يوم (23 آذار 2023)، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

في (28 آذار 2023)، أعلنت وزارة الطاقة التركية أن المحكمة ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق، وطالبته بدفع تعويضات إلى تركيا.

وقالت إن “تركيا تحترم دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه وتعمل بلا هوادة من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل من العراق وحكومة إقليم كردستان”.