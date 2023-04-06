إقليم كوردستان يبدأ بالترويج للسياحة الزراعية وتنفيذ الخطة المعدة بالصدد

السياحة الزراعية هي شكل من أشكال السياحة المتخصصة التي تعتبر صناعة متنامية في العديد من دول العالم ، وتشتمل على مجموعة واسعة من الأنشطة ، بما في ذلك شراء المنتجات الطازجة من المزارع مباشرة ، والتنقل في المزارع ، أو قطف الثمار مباشرة ، أو إطعام الحيوانات ، أو الإقامة في مبيت والإفطار في مزرعة ، وبالتالي فإن هذا الشكل الجديد نسبياً من السياحة الريفية سيكون مصدر هام للدخل الإضافي للمزارعين والفلاحين في الإقليم ويساهم في نمو وتطوير القطاع الزراعي ، وهو ما يعني أن المزارع او الفلاح يستطيع الحفاظ على نشاطه الزراعي وتنميته وتطويره.

وفي إقليم كوردستان ولأول مرة ، وفي اطار تنفيذ فقرات الخطة السياحة لهيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان وبالتعاون من مع منظمة اجنبية لديها خبرة عالمية في هذا المجال ، بدأت الهيئة بتطبيق خطة السياحة الزراعية.

المتحدث باسم الهيئة إبراهيم عبدالمجيد ، قال لـ(باسنيوز) ان “إقليم كوردستان لديه كل مقومات السياحة الزراعية ، والخطة السياحية لهيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان والموضوعة لثمانية اعوام تضم تطوير هذا النوع من السياحة وتعتبرها هدفاً استراتيجياً وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة وهيئة السياحة ضمن الجهود لتحقيق هذا الهدف”.

موضحاً ” الخطوة الأولى لتحقيق ذلك تتمثل في تحديد عدد من المزارع والمزارعين النموذجيين الذين سيستقبلون السياح لتعريفهم بكيفية زراعة المحاصيل وتربية المواشي ورعاية المزارع وشراء المنتجات الطازجة من المزارع مباشرة”.

عبدالمجيد ، تابع بالقول ” حالياً هناك مباحثات مع منظمة اجنبية لديها خبرة عالمية في هذا النوع من السياحة ، وسيتم تحديد عدد من المزارع والمزارعين النموذجيين في إقليم كوردستان وادخالهم دورات متخصصة لتدريبهم على كيفية استقبال السياح والتعامل معهم وتقديم الخدمات لهم للبدء بتنفيذ خطة السياحة الزراعية”.

ويعتبر إحياء قطاع السياحة وتطويره من أهداف التشكیلة التاسعة‌ لحكومة إقليم كوردستان، وعاما بعد آخر وبحسب أرقام ومعطيات التقدم وازدياد عدد الوجهات السياحية وعدد السياح في اقليم كوردستان، يلاحظ حدوث نمو في قطاع السياحة في الإقليم.

ففي عام 2022 ، زار إقليم كوردستان 6 ملايين و 168 ألف سائح ، مقارنة بعام 2021 حيث زاره 4 ملايين و 189 ألفا و 569 سائحا، أي بزيادة مليون و 978 ألفا و 431 سائحا عن العام الدي سبقه.

وكانت احصائيات السياح لعام 2022 حسب محافظات اقليم كوردستان ومقارنة بالعام السابق، على النحو التالي:

– محافظة اربيل: 2 مليون 752 الف سائح.

– محافظة السليمانية: 2 مليون 545 الف 156 سائح.

– محافظة دهوك: 2 مليون 340 الف سائح.

وفي عام 2021 كانت على النحو التالي:

– أربيل: 2 مليون 51 ألف 550 سائح.

– السليمانية: مليون 501 الف 881 سائح.

– دهوك: 613 ألف 978 سائح.

– إدارة كرميان المستقلة: 22 ألفا و 160 سائحا.

ويقول سيروان توفيق مدير التسويق السياحي في هيئة السياحة الكوردستانية ، انه ” في عام 2022 زار إقليم كوردستان 6 ملايين و 168 ألف سائح مقابل 4 ملايين و 189 ألف و 431 سائح في عام 2021، مما يدل على أنه في عام 2022 كان هناك ارتفاع في عدد السياح بمقدار مليون 978 ألف 431 سائح”.

وأشار توفيق إلى الاختلاف بين معدل عدد السياح المسجلين لدى المحافظات، وقال إن كل محافظة تسجل فقط عدد السياح في محافظتها، في حين أن هؤلاء السائحين قد يتوجهون إلى محافظةأخرى، لذا فإن معدل السياح هو عدد الوافدين الى اقليم كوردستان والمحافظات.