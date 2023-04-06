أبريل 06, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إبرة تقتل امرأة ثلاثينية في دهوك وفتح تحقيق بالحادث

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فى :أخبار عــامة
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إبرة تقتل امرأة ثلاثينية في دهوك وفتح تحقيق بالحادث

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك أنه بعد وفاة امرأة بإبرة حقن، تم البدء بالتحقيق في الحادثة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه “بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، سمعنا بأنها لقت حتفها إثر تلقيها إبرة حقن”، مشيرة إلى أنه “بناء على توصية من وزارة الصحة فقد تم إجراء تحقيق في الحادثة.

وتعهد البيان بأنه وبعد الانتهاء التحقيق بالحادثة ستقوم بإحالة الأشخاص المقصرين والجهات المسؤولة عن إدخال المادة الدوائية على القضاء.

ومساء أمس الأربعاء زارت امرأة تبلغ من العمر 32 عاما تدعى “شهريان حسن” عيادة طبية في مركز ناحية “روڤیا” من أجل الحقن بإبرة لتعود بعدها إلى المنزل وتتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة إثرها.

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