إحصائية .. أعداد الكلاب السائبة في إقليم كوردستان قرابة 300 ألف ومعالجتها تتجاوز مليار دينار

أعلن رئيس حزب الخضر الكوردستاني المهتم بالبيئة، اليوم الخميس، أن أعداد الكلاب السائبة في مناطق اقليم كوردستان تبلغ قرابة (300) ألف كلب سائب، وفيما شكا عدم اهتمام سلطات محافظة السليمانية لمعالجة الأزمة، أكد أن كلفة مكافحة هذه الظاهرة التي تتجاوز مليار دينار.

وقال رئيس الحزب ملكو بازياني خلال مؤتمر صحفي، إنه “يومياً تصلنا شكاوى من المواطنين ومن مختلف مناطق الإقليم حول مضايقة الكلاب السائبة لهم وقيامها بالاعتداء عليهم، ناهيك عن انتشارها في أماكن عديدة متسببة بالتأثير على البيئة”.

واضاف، أنه “حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا والتي حصلت عليها فرقنا الخاصة فيوجد في الإقليم قرابة (300) ألف كلب سائب، منها (50) ألف كلب في السليمانية، و (65) الفاً في أربيل”، مؤكدا “انهم أجروا هذه الاحصائية خلال موسم تساقط الثلوج”.

وعن الحلول لهذه الظاهرة أوضح رئيس حزب الخضر “قدمنا مشروعاً لمعالجة هذه المشكلة الا ان الجهات الحكومية في السليمانية لم تتعاون معنا رغم اننا قمنا بمخاطبة بلدية محافظة السليمانية، والمحافظة، ومجلس المحافظة، ولم يستجيبوا للمشروع”.

ولفت بازياني إلى “تقديم المشروع لوزارة البيئة العراقية الذي تصل تكاليفه إلى قرابة (390) مليون دينار فقط في السليمانية، بينما سيكلف بالمجمل ملياراً و (200) مليون دينار لتغطية كل مناطق الإقليم للتخلص من أزمة الكلاب السائبة”.