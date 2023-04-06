الأسبوع المقبل.. أمطار استثنائية لم يشهدها العراق منذ التسعينيات

قال راصد جوي عراقي، اليوم الخميس،6 نيسان أن البلاد ستتعرض لأمطار استثنائية لم تشهدها منذ عقد التسعينيات، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي في تصريحات صحفية ، إن حالة ماطرة شديدة متوقع ان تتعرض لها مناطق مختلفة من البلاد ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم تدريجياً وتحديداً من مساء الإثنين المقبل وتتعمق صباح الثلاثاء.

وأضاف الزيادي، أن الحالة الماطرة ناتجة عن إمتداد أخدود جوي منخفض متوسط الإرتفاع السطحي يقابله دعم رطوبي من بحر العرب ينتج تشكل سحب محملة بالأمطار والزوابع الرعدية وتشمل مناطق واسعة في بلاد الشام والجزيرة العربية.

وبين الزيادي، أن الحالة الماطرة ستكون استثنائية لم تشهدها البلاد منذ عقد التسعينات في مثل هذا الوقت من السنة.