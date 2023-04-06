العراق يحافظ على ترتيبه بين الدول الأرخص في أسعار البنزين بالعالم

حافظ العراق على مرتبته الـ 11 عالميا بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود (البنزين) بعد ان حافظ على السعر محليا خلال شهر نيسان الحالي حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في جدول له بشهر نيسان للعام 2023، ان “العراق حافظ على مرتبته الـ 11 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد ان حافظ على سعر البنزين المباع محليا وبواقع 514 سنتا للتر الواحد خلال شهر نيسان الحالي”.

واضاف ان ” العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 16 سنتا، تليها ليبيا ثانيا ومن ثم ايران ثالثا، وانجولا رابعا، والجزائر خامسا، والكويت سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازاخستان عاشرا، وفيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 2.942 دولار للتر الواحد من البنزين تسبقها ايسلندا بسعر 2.353 دولار للتر الواحد “.

وكان العراق قد صعد مرتبة خلال شهر اذار الماضي من بين أرخص دول العالم بأسعار البنزين محليا بعد ان رفعت نيجيريا اسعار البنزين محليا الى 558 سنتا للتر الواحد وتراجعت بذلك الى المرتبة الـ 14 بالقائمة بعد ان كانت تبيع سعر البنزين خلال الشهر الماضي 446 سنتا.