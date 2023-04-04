الرئيس بارزاني: دور الفيليين وولائهم لقضيتهم الوطنية وحركة التحرر الكوردية يستحق الاعتزاز والتقدير دائماً

في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن ” إختفاء آلاف الشباب الفيليين ونفي وحرمان مئات الآلاف من الإخوة والأخوات من الكورد الفيليين من هويتهم من قبل النظام العراقي السابق يعد ضمن سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة في القرن العشرين لقمع وتدمير الشعب الكوردي في العراق”.

وقال الرئيس بارزاني، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين، “الأخوات والإخوة من الكورد الفيليين عانوا الكثير في الدولة العراقية وجريمتهم الوحيدة هي كونهم كورداً”. مردفاً “يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها في تعويض وحل المشاكل والقضاء على الآثار التي خلفتها الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في أسرع وقت ممكن”.

وتابع الرئيس بارزاني” في الذكرى 43 للإبادة الجماعية للكورد الفيليين، تحية لأرواح الآف الشهداء من الكورد الفيليين”.

وختم الزعيم الكوردي، بالقول إن “دور الأخوات والإخوة الفيليين وولائهم لقضيتهم الوطنية وحركة التحرر الكوردية يستحق الاعتزاز والتقدير دائماً”.