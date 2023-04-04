رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات التحالف يؤكدان اهمية التنسيق في مجال التصدي للإرهاب

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفارلن، ووفداً عسكرياً مرافقاً له.

وفي اجتماع حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، أثنى الجنرال ماكفارلن على رئيس اقليم كوردستان لخطواته في مجال توحيد قوات البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وعلى مراسم إعلان بدء مهام الفرقتين الأولى والثانية لقوات بيشمركة كوردستان في إطار وزارة شؤون البيشمركة، والتي جرت اليوم.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول أهمية تعزيز التنسيق بين قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش وبين إقليم كوردستان في مجال التصدي للإرهاب، وأكد الجانبان على مواصلة التعاون المشترك لهزيمة داعش والقضاء عليه نهائياً.

وتمت مناقشة أهمية العثور على حلول للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وخاصة مشاكل النفط والموازنة والحوار بين الجانبين، في جانب آخر من الاجتماع.