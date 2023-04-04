برلمان إقليم كوردستان يرحب بالاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد

رحب برلمان اقليم كوردستان بالاتفاق النفطي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، آملاً بأن يكون الاتفاق بادئة خير لتفاهم مشترك حول جميع الملفات الخلافية العالقة بين اربيل وبغداد.

وأشار البرلمان في بيان، اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023) الى امكانية ان يدفع الاتفاق الجديد العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين الى مرحلة جديدة ايجابية.

وابدى البرلمان تطلّعه كممثل عن الشعب في اقليم كوردستان الى “تدشين مرحلة جديدة تَعُم فيه الضمانة والاستقرار، وتُكرٌس العدالة بين فئات المجتمع وجميع المحافظات والقصبات”.

وطالب البرلمان الكوردستاني، بعد ضمان مصادر ايرادات الاقليم، والمساعي التي بذلت من اجل التوصل للاتفاق بتثبيت مستحقات الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، حكومة اقليم كوردستان بإعداد مشروع قانون موازنة لاقليم كوردستان وإرسالها الى برلمان الاقليم تنفيذاً لإلتزاماته القانونية حيال ذلك.

صباح اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023)،توصلت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة اقليم كوردستان لاتفاق بشأن تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب التوقيع على الاتفاق اليوم، أن الاتفاق مهم لجميع العراقيين، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني راعى جميع العراقيين في الاتفاق الذي سيشكل الأساس لقانون الموازنة وستنعكس أسسه في قانون النفط والغاز.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، مشيراً إلى حرص الحكومة عدم زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة.

فيما يلي نص بيان برلمان اقليم كوردستان:

“يُعرب برلمان اقليم كوردستان عن ترحيبه بالاتفاق النفطي الذي تم التوصل اليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، وفي الوقت الذي نبارك لشعب كوردستان والعراق ذلك، نأمل ان تكون بادئة خير لتفاهم مشترك حول جميع الملفات الخلافية العالقة بين اربيل وبغداد ولكي تبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الايجابية والتعاون المشترك.

مرً الشعب الكوردستاني بسنوات صعبة من الازمات الاقتصادية نتيجة التجاذبات والصراعات الغير منتجة بسبب الملف النفطي.

شعبنا يتطلع لتدشين مرحلة جديدة تَعُم فيه الضمانة والاستقرار، وتُكرٌس فيه العدالة بين فئات المجتمع وجميع المحافظات والقصبات، وهذه مسؤولية الجميع.

وتكريساً لهذا المبدأ، وبعد ضمان مصادر ايرادات الاقليم، وكالمساعي التي بذلت من اجل التوصل للاتفاق بتثبيت مستحقات الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، ومن منطلق المسؤولية الدستورية والقانونية وبنفس منطق الحوار والتفاوض والاتفاق، حكومة اقليم كوردستان مطالبة الآن ومستقبلاً بإعداد مشروع قانون موازنة الاقليم وإرسالها الى برلمان الاقليم تنفيذاً لإلتزاماتنا القانونية حيال ذلك.

د.ريواز فائق حسين

رئيس برلمان اقليم كوردستان

4 نيسان 2023″.