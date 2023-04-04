وزير النفط العراقي: سيتم اعتماد العقود الموجودة لدى اقليم كوردستان

أفاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، باعتماد العقود النفطية الموجودة لدى اقليم كوردستان في عمليات تصدير النفط المقبلة.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الثلاثاء (4 نيسان 2023) ان “هنالك عقوداً موجودة لدى اقليم كوردستان، وسيتم اعتماد هذه العقود وستدرس ويتم تكييفها بموجب الية شركة سومو”.

يشار الى ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أكد أن اتفاق استئناف تصدير النفط سيصبّ في مصلحة جميع العراقيين.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الوزراء العراقي، محمد شياع سياع السوداني، عقب التوصل إلى اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023): “أريد من هنا أن أطمئن جميع الأطراف بأن نيتنا كانت منذ البداية التوصل إلى اتفاق جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان دون أن نتخلي بأي طريقة عن حقوقنا الدستورية”.

وشدد مسرور بارزاني على أن هذا الاتفاق “سيعزز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور والقوانين النافذة”.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، شكر الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على دعمهما المستمر لهذه العملية، وكل الذين لعبوا دوراً إيجابياً في إنجاحها ووفد الحكومة الاتحادية للدعم الذي قدمه للتوصل إلى اتفاق مع وفد إقليم كوردستان كوردستان، كما شكر وفد إقليم كوردستان الذي تمكن من إيصال الحوارات المكثقة التي جرت خلال الفترة الماضية إلى نتيجة بشكل “يصب في مصلحة جميع العراقيين”.

مسرور بارزاني، جدد شكره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “الذي أخذ كرئيس وزراء لكل العراق في الاعتبار مصالح جميع العراقيين، بما فيهم مواطنو إقليم كوردستان”، معرباً عن ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه باشراف السوداني “سيصب في مصلحة جميع العراقيين”.