الدفاع المدني في نينوى: انتشال اكثر من 5000 جثة لضحايا داعش منذ اعلان تحرير الموصل

نحو 2667 منها معلومة الهوية

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى عن انتشال اكثر من 5000 جثة تعود لضحايا عصابات داعش الارهابية في عموم مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى).

وقال مسؤول العلاقات في الدفاع المدني سعد محمد لمراسلة (باسنيوز) ان ” فرق الانقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت من انتشال ورفع نحو 5163 جثة موزعة في ايمن وايسر مدينة الموصل واغلبها في المدينة القديمة اغلبها تعود لنساء وأطفال من ضحايا عصابات داعش الارهابية .”

واضاف محمد ، ان” نحو 2667 من هذه الجثث معلومة الهوية والاخرى مجهولة الهوية”، لافتا الى ان” فرق الانقاذ في مديرية الدفاع المدني مستمرة بانتشال الجثث بالموصل القديمة والمناطق الاخرى من مدينة الموصل. “