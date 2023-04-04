كهرباء كوردستان: اتفاق اربيل وبغداد سيعيد 330 ميغاواط إلى المنظومة

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان اتفاق اربيل وبغداد النفطي سيعيد إلى الانتاج الوطني 330 ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان، ان “استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان سيعيد 330 ميغاواط الى شبكة الإنتاج الوطني، والذي خسره الاقليم بسبب ايقاف التصدير من حقلي كرميان و خُرملة النفطييَن”.

وكانت الوزارة قد اعلنت قبل ايام ان ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان تسبب بخسارة 330 ميغاواط من مجموع إنتاج الكهرباء.

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (4 نيسان 2023)، اتفاقا لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم، وعقد فور وصوله اجتماعا مع السوداني، بحث خلاله حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.