بحضور رئيسي الوزراء الاتحادي وحكومة إقليم كوردستان التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير النفط

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الثلاثاء 4 ابريل / نيسان 2023، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.

بدوره رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عبّر عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: “مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين”.

ومن المقرر أن يُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان بموجب الاتفاق المذكور.

وبعد ذلك، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً تحدثا فيه عن تفاصيل الاتفاق، وأجابا على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السوداني ، ان اتفاقية اعادة تصدير نفط اقليم كوردستان مهم لكل العراقيين وستكون اساساً للموازنة وحتى قانون النفط والغاز .

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

مضيفاً ، لقد وقعنا هذا الاتفاق دون ان نتنازل عن اي حق من حقوق اقليم كوردستان الدستورية.

مردفاً ، أن إيقاف الصادرات النفطية لم يضر إقليم كوردستان فحسب بل اضر بالعراق كله ، وحاليا هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها لاستئناف التصدير ستكون سببا في زيادة الإيرادات المالية لكل العراق .

وتابع ، بالقول هنا أود أن اطمئن جميع الأطراف بأن هذا الاتفاق هو مقدمة للتوصل إلى اتفاق شامل جديد بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان من دون أن نتخلى عن أي حق دستوري لنا ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعزز العلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور والقوانين النافذة.

رئيس وزراء إقليم كوردستان قدّم شكره لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لدعمهما ودورهما في التقارب بين أربيل وبغداد وتوقيع هذه الاتفاقية وإنجاح هذه العملية ، قائلاً ، ان السوداني تعامل على انه رئيس وزراء لكل العراق واخذ بنظر الاعتبار مصالح كل الشعب العراقي بضمنه شعب إقليم كوردستان .

كما شكر وفدي الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لايصالهما المحادثات والمناقشات بين الجانبين الى هذا الاتفاق الذي يفيد كل الشعب العراقي.

بدوره ، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، إن اتفاقية النفط والغاز بين أربيل وبغداد مهمة للعراق بأكمله، مؤكّداً على أن الاتفاقية ستُنفّذ فور توقيعها.

وأشار السوداني ، الى أن تصدير النفط من إقليم كوردستان سيفيد العراق كله وليس من مصلحة أي طرف إيقافه، ونحن نعمل حالياً على إعداد قانون النفط والغاز .