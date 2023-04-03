اجتماع مؤسستي الانتخابات في الديمقراطي والوطني الكوردستانيين هذا الأسبوع

كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية في برلمان كوردستان ، زانا ملا خالد ، اليوم الاثنين ، عن اجتماع لمؤسستي الانتخابات في حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني هذا الأسبوع.

زانا ملا خالد ، قال لـ(باسنيوز) ان مؤسستي الانتخابات في الديمقراطي و الوطني الكوردستانيين ستجتمعان في الـ 11 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء .

موضحاً ، ان الاجتماع امتداد لاتفاق الحزبين على تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.