أبريل 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اجتماع مؤسستي الانتخابات في الديمقراطي والوطني الكوردستانيين هذا الأسبوع

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فى :أخبار عــامة
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اجتماع مؤسستي الانتخابات في الديمقراطي والوطني الكوردستانيين هذا الأسبوع

كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية في برلمان كوردستان ، زانا ملا خالد ، اليوم الاثنين ، عن اجتماع لمؤسستي الانتخابات في حزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني هذا الأسبوع.

زانا ملا خالد ، قال لـ(باسنيوز) ان مؤسستي الانتخابات في الديمقراطي و الوطني الكوردستانيين ستجتمعان في الـ 11 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء .

موضحاً ، ان الاجتماع امتداد لاتفاق الحزبين على تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.

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