أبريل 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوريا تعد كوردستان منطقة آمنة للاستثمار وحكومة الإقليم تعتزم تصدير منتجاتها المحلية الى سيؤول

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فى :أخبار عــامة
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كوريا تعد كوردستان منطقة آمنة للاستثمار وحكومة الإقليم تعتزم تصدير منتجاتها المحلية الى سيؤول

اكدت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عزمها تصدير المنتجات المحلية الى كوريا الجنوبية وتعريفها بالاسواق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة والصناعة كمال مسلم للقنصل العام الكوري لدى اقليم كوردستان تشو كيجونغ.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول العلاقات التجارية بين اقليم كوردستان وكوريا وسبل تطويرها و تصدير المنتجات المحلية للاقليم الى كوريا”.

واشار القنصل الكوري وفقا للبيان الى ان “اقليم كوردستان منطقة آمنة ومستقرة ونحاول في الوقت الحالي جلب اكبر عدد من شركاتنا الى الاقليم للاستثمار فيه”.

وعبر وزير التجارة والصناعة عن استعداده لتقديم كل انواع الدعم و المساعدة بما يساهم في تقوية العلاقات على المستوى التجاري والصناعي بين اقليم كوردستان وكوريا”، مشيرا الى انه “كلف فرقا من الوزارة في مجال التجارة والصناعة بالمتابعة”.

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