كوردستان 24 تكشف عن موعد إعلان الاتفاقية الثنائية بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز

قال مصدر مطلع لكوردستان 24، اليوم الأحد، إنه خلال اليومين القادمين سيتم الإعلان عن الاتفاقية الثنائية بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه، غداً الإثنين 3 نيسان أبريل 2023، إلى بغداد، لبحث الجوانب الفنية حول آلية الاتفاق النهائي بين أربيل وبغداد، بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان وملف النفط والغاز.

من جانبها أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، فيما أعربت عن أملها التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”.

وبينت أنه “تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم”.

وأكدت الوزارة “أهمية الإيرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها”، لافتة إلى أنها “عبرت عن كل ذلك في الاجتماعات الثنائية مع وفد الإقليم”.

وأعربت عن أملها “في ظل الأجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً”، موضحة أنه “في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الإعلان عن ذلك في حينه”.