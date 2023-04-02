توضيح حكومي بشأن تصدير نفط الإقليم

أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تصدير نفط الاقليم، فيما أعربت عن أملها التوصل الى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً.



وذكرت الوزارة في بيان، أن “الحكومة تحرص على الاسراع في أستئناف الصادرات لنفط الاقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”، مبينة أنه “تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير اولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الاخرى بين المركز والإقليم”.

واكدت الوزارة، على”اهمية الايرادات المتأتية من أستئناف تصدير نفط الاقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها”، لافتة الى انها “عبرت عن كل ذلك في الاجتماعات الثنائية مع وفد الاقليم”.

واعربت عن املها “في ظل الاجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل الى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً”، موضحة انه “في حال التوصل الى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الاعلان عن ذلك في حينه”.