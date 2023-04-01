نيجيرفان بارزاني في تهنئته بعيد ‹أكيتو›: إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 1 نيسان / أبريل 2023، الآشوريين والكلدان والسريان في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة عيد ‹أكيتو›– رأس السنة البابلية الآشورية، فيما شدّد على توطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح في كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان: «بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو، أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والإخوة الكلدانيين والآشوريين والسريان في إقليم كوردستان والعراق وكل بقاع العالم، أرجو لهم جميعاً الموفقية وعيداً وعطلة سعيدة وآمنة».

وأضاف: «في هذه المناسبة، نجدّد تأكيدنا على حماية المساواة والحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين كل المكونات الدينية والقومية لكوردستان، ونطمئن أخواتنا وإخواننا المسيحيين وكل المكونات إلى أن إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائماً».

وختم قائلاً: «مبارك عيد أكيتو للجميع وكل عام وأنتم بخير».