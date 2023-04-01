تقرير: توقف تصدير نفط إقليم كوردستان يسبب تراجع إنتاج ‹أوبك›

أظهر مسح لوكالة ‹رويترز›، اليوم السبت، أن إنتاج نفط ‹أوبك› انخفض في مارس/آذار الماضي، بسبب صيانة حقول النفط في أنغولا وتوقف صادرات إقليم كوردستان، مما يزيد من تأثير التزام كبار المنتجين بخفض الإمدادات.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ‹أوبك› ضخت 28.90 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن فبراير/شباط.

وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها ‹أوبك +› قد اتفقوا على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور التوقعات الاقتصادية وضعف الأسعار.

وبحسب رويترز، فمن المتوقع أن يؤكد اجتماع كبار وزراء ‹أوبك +› يوم الاثنين المقبل، نفس السياسة الحالية.

ومع التراجع في العراق وأنغولا الشهر الماضي، زاد الالتزام بالاتفاق إلى 173٪ من التخفيضات المتعهد بها، وفقًا لمسح رويترز، مقابل 169٪ في فبراير/شباط.

ويأتي انخفاض نفط العراق، بفعل تخفيض الشركات إنتاجها في إقليم كوردستان، بعد توقف خط أنابيب التصدير يوم السبت الماضي، لكن ارتفاع الصادرات من جنوب العراق حد من الانخفاض.

وأوقفت تركيا ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان صباح السبت الماضي، والذي يشكّل (نصف بالمئة) من إمدادات النفط العالمية، وذلك بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس.