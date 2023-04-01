تراجع كبير للصادرات التركية إلى العراق

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت، إن الصادرات التركية إلى العراق تراجعت خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ مجمل قيمة الصادرات التركية إلى العراق 1.33 مليار دولار بعد ان كانت في العام الماضي، 1.72 مليار دولار.

وأوضح العبيدي، أن “صادرات المواد الغذائية التي تمثل 30% من مجمل الصادرات التركية تراجعت بنسبة 24%، كما تراجعت صادرات مواد مصنعة متنوعة التي تمثل 21% من مجمل الصادرات بنسبة 40%”.

وأضاف، أنه “بالمقابل ارتفعت صادرات التركية من الوقود بنسبة 20%، كما ارتفعت الصادرات التركية من المشروبات والسكائر بنسبة 7%، وارتفعت الصادرات التركية من المكائن ومعدات النقل بمقدار 13%”.

وتابع، أن “شهر شباط شهد التراجع الأكبر، إذ تراجعت الصادرات بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، بينما كانت نسبة التراجع في كانون الثاني بمقدار 7%”.