الرئيس بارزاني مهنئاً بذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني: لطالما كانوا رفاقاً مناصرين للحركة التحررية الكوردية

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «السادة سكرتير وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان،‎ بمناسبة الحادي والثلاثين من آذار يوم تأسيس الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكوردستاني، أتقدم لكم ولجميع أعضائكم ومؤيديكم بأحر التهاني والتبريكات، متمنياً لكم التوفيق».

وأضاف الزعيم الكوردي: «الحزب الشيوعي هو حزب مناضل وثوري، وله تاريخ طويل وتضحيات كثيرة. كما أن بصماتهم واضحة في النضال السياسي والإجتماعي والثقافي في المجتمعين العراقي والكوردستاني»، مشدداً أن «الحزب الشيوعي كان مؤمناً على الدوام بالحقوق المشروعة للشعب الكوردي، وكانوا رفاقاً مناصرين للحركة التحررية الكوردية خلال مراحل متعددة من نضالها».

وختم بالقول:‎« في ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان، أتمنى لكم الاستمرارية والموفقية في نضالكم وكفاحكم».