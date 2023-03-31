انخفاض معدل تجهيز الطاقة الكهربائية بمقدار 330 ميغاواط بسبب توقف إنتاج النفط باقليم كوردستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اوميد احمد، اليوم الجمعة، عن إنخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي گرميان وخورمله بسبب توقف إنتاج النفط في الاقليم.

وذكر احمد في بيان “إن قرار محكمة باريس تسبب في توقف إنتاج النفط في عدة حقول كوردستان وجراء ذلك انخفض إنتاج الكهرباء”.

مضيفاً “حاليا انخفض معدل الكهرباء في محطة كهرباء گرميان التي تنتج الطاقة بغاز حقول حسيرة النفطي بما مقداره 80 ميغاواط ، وفي محطة خورمله في أربيل انخفض الإنتاج بما معدله 250 ميغاواط ، وبهذا فقد انخفض ما مجموعه 330 ميغاواط من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية”.

موضحاً ، أن “وزارة الكهرباء تحاول تعويض النقص من خلال الاعتماد على الطاقة الكهرومائية من سدي دوكان ودربنديخان ومحطتي غاز أربيل والسليمانية”.