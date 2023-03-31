مارس 31, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رياح وامطار وبرد.. الشتاء يعود لأجواء العراق

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فى :أخبار عــامة
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رياح وامطار وبرد.. الشتاء يعود لأجواء العراق

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، ان طقس العراق سيشهد خلال الساعات المقبلة رياحا واجواءً باردة وامطار.

وقال الزيادي، لـ”بغداد اليوم”، ان “العراق سوف يتعرض خلال الساعات المقبلة الى كتلة هوائية باردة مترافقة باشتداد رياح شمالية نشطة خاصة غرب البلاد والرمادي وصولاً إلى الشرقاط وتتجه صوب الوسط والجنوب”، مبينا انها “تسبب اثارة غبار بسبب نشاط الرياح، ولن تكون هناك عاصفة ترابية كثيفة رملية كما يشاع بل فقط تشكل غبار خفيف إلى متوسط”.

وبين ان “درجات الحرارة متوقع ان تنخفض بفارق خمسة درجات خلال الساعات المقبلة بكافة المدن ونشعر بأجواء باردة، كما ان فرص الامطار واردة في الأقسام الشمالية وصلاح الدين وأجزاء شمال المثنى وجنوب واسط وميسان”.

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