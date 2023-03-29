مارس 30, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كوردستان.. فتح باب الترشيح لمجلس المفوضين

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فى :أخبار عــامة
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لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كوردستان.. فتح باب الترشيح لمجلس المفوضين

أعلنت اللجنة المكلفة من قبل برلمان كوردستان ، بإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ، اليوم الأربعاء ، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية إعتباراً من 5 ابريل/ نيسان المقبل لغاية الـ 15 منه .

وستتسلم اللجنة خلال هذه الفترة السير الذاتية للمرشحين ، الذين سيتنافسون لشغل مقعدين فارغين في مجلس المفوضين المكون من من 5 اعضاء، احدهما يعود لعضو مجلس المفوضية عن المكون التركماني صياح كورجي الذي كان قد توفي بوباء كورونا، والثاني لـ د.جوتيار عادل الذي استلم رئاسة دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وجاء تحديد موعد فتح باب الترشح خلال اجتماع للجنة عقدته اليوم الأربعاء.

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