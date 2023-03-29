مارس 30, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

البدء بإنشاء 3 حدائق عامة في دهوك

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فى :أخبار عــامة
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البدء بإنشاء 3 حدائق عامة في دهوك

أعلن محافظ دهوك د.علي تتر، اليوم الأربعاء، البدء بإنشاء ثلاث حدائق عامة في مناطق مختلفة من المحافظة.

محافظ دهوك قال خلال اجتماع خدمي، إنه سيتم بناء ثلاث حدائق عامة في المحافظة ومنطقة سيميل.

وتقرر أن تكون إحدى الحدائق في آلوكا، والثانية في منطقة صناعة السيارات، أما الثالثة فسيتم إنشاؤها في قضاء سيميل.

كما كشفت محافظة دهوك في بيان، أن المشاريع الاستراتيجية الثلاثة، وخاصة حديقة آلوكا، سيتم بناؤها على عدة مراحل.

وكان مدير مياه محافظة دهوك خلات أمين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تنفيذ مشروع لمياه الشرب في المحافظة بكلفة ملياري دينار.

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