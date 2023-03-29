بكلفة ملياري دينار .. تنفيذ مشروع مياه في دهوك

أعلن مدير مياه محافظة دهوك، خلات أمين، عن تنفيذ مشروع لمياه الشرب في المحافظة بكلفة ملياري دينار.

وقال أمين لـ (باسنيوز): “تمت الموافقة على تنفيذ المشاريع الخاصة بمياه الشرب في محافظة دهوك لعام 2023، وبكلفة تصل الى ملياري دينار”، مبيناً أنه” تم تعليق العمل بمشروع مياه الشرب الذي استفاد منه أكثر من 40 الف مواطن في ناحية خانكي التابعة لقضاء سيميل بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة، حيث يتم حالياً امداد هذه المناطق بالمياه من مشروع خراب ديمي لحين ارتفاع منسوب المياه”.

وأضاف “هنالك مخاوف من توقف مشروع مياه فايده أيضاً، وذلك بسبب الافراط في تصريف مياه سد الموصل، وقد تم اخطار جميع الجهات المعنية بهذا الأمر في دهوك”.

مشيرا الى انه “اتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتهيئة وفد من محافظة دهوك والذهاب الى الموصل وعقد اجتماع مع مدير سد الموصل لإيجاد حل لهذه المشكلة “.