هيئة التحكيم بباريس: يحق لإقليم كوردستان نقل النفط الى ميناء جيهان

أكدت هيئة التحكيم الدولية انه من حق إقليم كوردستان نقل النفط الى ميناء جيهان بتركيا.

وحسب موقع ميدل ايست اي، فإن هيئة التحكيم الدولية في باريس أكدت حق اقليم كوردستان في تحميل ونقل البترول عبر الانابيب النفطية الى ميناء جيهان عبر تركيا.

وذكرت ميدل ايست اي، أن قرار هيئة التحكيم في باريس نص على أنه “يحق لإقليم كوردستان نقل واستخدام انابيب النفط الى جيهان، وأن مخالفة اقليم كوردستان هي فقط بتحميل النفط الى السفن بميناء جيهان”.

أصدرت هيئة التحكيم، يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

وأوضحت هيئة التحكيم في قرارها ان “حكومة اقليم كوردستان هي جزء من الحكومة العراقية لذلك فإن تركيا لم تخطئ في تحميل وخزن النفط بحسب تعليمات حكومة اقليم كوردستان”.

بُعيد صدور القرار، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا “لن يعيق علاقاتنا” مع حكومة بغداد، مشيرة إلى زيارة قريبة إلى العاصمة العراقية.

ونوّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر، الى أن “تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم”.

بناء على ذلك، وصل وفد حكومة إقليم كوردستان والذي ضمّ كل من وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، الثلاثاء (28 آذار 2023)، الى العاصمة بغداد بهدف مناقشة تصدير النفط من إقليم كوردستان وبعض القضايا المالية الأخرى مع الحكومة العراقية.

من جانبها، صرحت الخارجية الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، أنها طلبت من تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط، مشيرة إلى ان تعطيل التصدير “لا يخدم أي طرف”.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، لمراسل رووداو في الولايات المتحدة، ديار كورده، خلال مؤتمر صحفي، “بعد قرار المحكمة، طلبنا من حكومتي تركيا والعراق استئناف تصدير النفط”، لافتاً إلى أن “تعطيل تصدير النفط لا يخدم أي طرف”.

وأضاف أن واشنطن طلبت من تركيا والعراق “الاستمرار في تصدير النفط بواسطة الأنبوب الناقل”، داعياً العراق وإقليم كوردستان إلى “حل مشاكلهما”، لافتاً ان بلاده “تتفهم أن حكومة إقليم كوردستان تخوض حواراً مع الحكومة العراقية في سبيل التوصل إلى نتيجة”.