بيربوك تؤكد استمرار دعم ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على استمرار دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان، مشيرة إلى أن القوات الألمانية ستواصل تواجدها في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في رسالة شكر تلقاها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على الاستقبال الودي الذي حظيت به لدى زيارتها إلى إقليم كوردستان في الفترة من 7 إلى 10 آذار الجاري.

بيربوك أكدت، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، على أن ألمانيا “يهمها أن يجري العمل بجد على مواجهة مخاطر التغير المناخي في العراق وإقليم كوردستان”.

وعبّرت عن شكر وتقدير ألمانيا لإقليم كوردستان على “استضافته وإيوائه النازحين الذين احتضنهم إقليم كوردستان منذ العام 2014”.

وفي هذا الصدد، جددت التأكيد على مساندة بلادها لـ “عودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، وانها لهذا الغرض تحث إقليم كوردستان والعراق على الحوار والعمل على هذا الموضوع”.

وكانت وزيرة الخارجية الالمانية قد أكدت في تصريح أدلت به لشبكة رووداو الإعلامية، خلال زياتها إلى قضاء سنجار يوم (9 آذار 2023)، دعم بلادها للمكون الإزيدي ومساعدة النازحين الإزيديين من اجل عودتهم الى مناطقهم الاصلية.

وقالت بيربوك: “يجب أن يرى العالم أنه قبل ثماني سنوات حدثت إبادة جماعية بشرية بمكان يسمى سنجار. في هذا المكان قتل رجال ونساء مع اطفالهم. وتعرضت النساء والأطفال والفتيات للخطف”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبرت خلالها عن الشكر على الاستقبال الودي الذي حظيت به من جانب رئيس إقليم كوردستان لدى زيارتها إلى إقليم كوردستان في الفترة من 7 إلى 10 آذار الجاري، وإلى جانب ذلك أكدت على استمرار دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان مشيرة إلى أن القوات الألمانية ستواصل تواجدها في إقليم كوردستان.

كما عبرت بيربوك عن شكر وتقدير ألمانيا لإقليم كوردستان على استضافته وإيوائه النازحين الذين احتضنهم إقليم كوردستان منذ العام 2014 في أعقاب هجمات واعتداءات داعش، وخاصة النازحين من المكونين المسيحي والإيزدي.

وفي هذا الصدد، جددت بيربوك التأكيد على مساندة بلادها لعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، وانها لهذا الغرض تحث إقليم كوردستان والعراق على الحوار والعمل على هذا الموضوع. كما أكدت على أن ألمانيا يهمها أن يجري العمل بجد على مواجهة مخاطر التغير المناخي في العراق وإقليم كوردستان”.