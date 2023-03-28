في رسالة لـ مسرور بارزاني .. وزيرة الخارجية الألمانية: آمل أن تُرسى علاقات أربيل – بغداد على أسس جديدة تؤطرها الثقة

ألمانيا تثمن احتضان كوردستان آلاف النازحين

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رسالة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وشكرت وزيرة الخارجية الألمانية في رسالتها، رئيس الحكومة على حفاوة استقبالها وترحيبه الودّي بها خلال الزيارة التي أجرتها إلى إقليم كوردستان للفترة ما بين 7 و10 آذار الجاري، كما جددت في الوقت نفسه التزام ألمانيا بمواصلة دعم إقليم كوردستان.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في رسالتها: «سررتُ عندما سمعتُ من جنابكم أن حماية حقوق الإنسان، ولا سيّما حقوق المرأة والإعلاميين، تحظى بأهمية خاصة لدى حكومتكم. كما أرحب بحرارة إزاء حرصكم ورغبتكم في المواجهة الفاعلة للتبعات الناجمة عن أزمة التغيّر المناخي، إذ أن هذا الأمر يمثل شرطاً أساسياً بالنسبة للمواطنين من أجل استشراف آفاق المستقبل في وطنهم».

وفي جزء آخر من رسالتها، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية: «أشكركم على احتضان إقليمكم أكبر عدد من النازحين داخلياً من جميع أنحاء العراق منذ 2014، وما زالوا ينعمون بحمايتكم إلى الآن. ويحتاج الإيزيديون والمسيحيون والمجتمعات المنتمية إلى الأقليات الأخرى إلى آفاق مستقبلية تتعدى الحياة داخل المخيمات، وتمنحهم الأمن المجتمعي. وأودّ أن أشجعكم على مواصلة العمل على هذا النحو في إقليمكم، وكذلك في الحوار مع بغداد».

وفي ختام رسالتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية: «آمل أن تُرسى العلاقات بين بغداد وأربيل- بعد التشكيل الناجح للحكومة في بغداد- على أسس جديدة تؤطرها الثقة، بما يمكّن استخدام الثروات الغنية في العراق والإقليم على أكمل وجه، من أجل رخاء الشعب ورفاهيته».