البنتاغون يحصي الهجمات الإيرانية ووكلائها على المصالح الامريكية في عهد بايدن

كشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن عدد الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها على المصالح الأميركية منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في يناير 2021، بلغت 83 هجوماً ورد واشنطن عليها.

وقال اوستن، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي نشرها موقع الحرة الأمريكي: إن “إيران ووكلاؤها شنوا 83 هجوماً على المصالح الأميركية منذ تسلم بايدن السلطة، وأن الولايات المتحدة ردت بأربع هجمات”.

وجاءت تصريحات أوستن، بعد أيام من مقتل متعاقد أميركي، وإصابة 5 عسكريين ومقاول، في ضربة بطائرة مسيرة “إيرانية المنشأ”، استهدفت منشأة صيانة بقاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا، بحسب البنتاغون.

وردا على الهجوم، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية قُتل فيها 19 مسلحا، غالبيتهم من المجموعات الموالية لإيران، ليل الخميس الماضي، في شرق سوريا.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال أوستن إنه “يعتقد أن وتيرة القتال ستزداد في الربيع”.

غير أنه شدد على أن “الأوكرانيين أمامهم فرصة لتحقيق تقدم مع بداية الشتاء المقبل مع كل الدعم الذي نقدمه”.