مارس 27, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة

أكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، أن العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة مصحوبة بثلوج.

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك، إن “كتلة هوائية من اصل قطبي، تندفع من جهة أوروبا نحو منطقة الشرق الاوسط والعراق، تسبب انخفاض (حاد) بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد لتبلغ ذروة الانخفاض بداية الاسبوع المقبل”.

واشار عطية، الى أن “التوقعات الى ان درجات الحرارة ستنخفض في بعض مناطق شمال شرق العراق لما دون الصفر المئوي وأن الثلوج متوقعة فوق القمم الجبلية”.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi