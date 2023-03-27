مصحوبة بثلوج.. العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة

أكد المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، أن العراق على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة مصحوبة بثلوج.

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك، إن “كتلة هوائية من اصل قطبي، تندفع من جهة أوروبا نحو منطقة الشرق الاوسط والعراق، تسبب انخفاض (حاد) بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد لتبلغ ذروة الانخفاض بداية الاسبوع المقبل”.

واشار عطية، الى أن “التوقعات الى ان درجات الحرارة ستنخفض في بعض مناطق شمال شرق العراق لما دون الصفر المئوي وأن الثلوج متوقعة فوق القمم الجبلية”.