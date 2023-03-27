مارس 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الأمن السياحي يغلق مخزناً لبيع المشروبات الكحولية ويعتقل 3 مخالفين بالبتاوين

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فى :أخبار عــامة
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الأمن السياحي يغلق مخزناً لبيع المشروبات الكحولية ويعتقل 3 مخالفين بالبتاوين

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإغلاق مخزن لبيع المشروبات الكحولية واعتقال 3 مخالفين في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “مفارز مديرية الأمن السياحي، أغلقت مخزناً لبيع المشروبات الكحولية مخالفاً لتعليمات هيئة السياحة، في منطقة البتاوين وسط بغداد”.

وأضاف أنه “تم غلق المخزن الذي لا يحتوي على لوحة دلالة، وتم إلقاء القبض على 3 مخالفين”.

وتابع أنه “أثناء تنفيذ الواجب تم غلق (رازونة المحل) من قبل العمال المتواجدين داخل مخزن المشروبات الكحولية مما ادى الى اصابة منتسب الأمن السياحي المنسوب الى وكالة الاستخبارات مديرية الأمن السياحي، في يده اليسرى ورضوض بالساعد، أثناء تادية الواجب”.

ولفت إلى أنه “تم مصادرة أنواع مختلفة من المشروبات الكحولية من قبل هيئة السياحة”.

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