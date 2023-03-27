مارس 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

دهوك تتوقع انتاجاً وفيراً من القمح هذا العام

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فى :أخبار عــامة
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دهوك تتوقع انتاجاً وفيراً من القمح هذا العام

قال مدير عام الزراعة في محافظة دهوك احمد جميل ، اليوم الاثنين ، انه على الرغم من ان المخاوف من موسم الجفاف مازالت قائمة ، الا انهم يتوقعون انتاجاً وفيراً من القمح خلال موسم الحصاد المقبل في المحافظة.

احمد جميل ، قال لـ(باسنيوز) ، ان التوقعات تشير الى ان انتاج القمح خلال موسم الحصاد المقبل في المحافظة سيكون وفيراً جداً ، لافتاً الى زراعة 650 الف دونم من الأراضي بالقمح ، وبالإضافة الى مياه الامطار معظم هذه المساحة يتم ريها يدوياً عبر المرشات المائية.

مدير عام الزراعة في محافظة دهوك ، تابع بالقول ان المخاوف من موسم الجفاف مازالت قائمة كون كميات الامطار في الموسم الماضي كانت قليلة وكمياتها في هذا الموسم لم تكن بالمستوى الذي يعوض شحتها في الموسم الماضي بالكامل.

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