ارتفاع منسوب سد دوكان مترين ودربندخان 6 أمتار

ارتفع منسوب مياه سد دوكان مترين ودربندخان ستة أمتار منذ الثامن من آذار الجاري.

وبات خزين سد دربندخان هذا العام أكثر من خزينه العام الماضي، لكن خزين سد دوكان لم يصل إلى مستوى خزينه العام الماضي حتى الآن، في حين أن بلغ خزين سد دهوك مستوى مماثلاً لخزينه العام الماضي.

يعد سد دوكان الأكبر في إقليم كوردستان بطاقة تخزينية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من المياه، وبلغ خزينه اليوم الاثنين (27 آذار 2023)، 37% من اجمالي طاقته الاستيعابية.

وقال مدير السد، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية: “مع الأسف الأمطار التي هطلت هنا في الأيام الماضية، لم تكن بمستوى ما هطل في وسط وجنوب العراق، ولم يصل مستوى خزيننا إلى ما كان عليه العام الماضي، ومازال يقل بمتر و30 سانتمتراً عنه”، مستطرداً أن هناك أملاً في “تحسن الوضع في الأيام المقبلة”.

منسوب سد دربندخان تجاوز مستوى العام الماضي

يعتبر سد دربندخان ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان، وبإمكانه تخزين 3 مليارات مكعب من المياه، ورغم أن خزينه اليوم يبلغ 40% من اجمالي طاقته الاستيعابية، لكنه تجاوز مستوى خزينه العام الماضي.

مدير السد سامان إسماعيل، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن خزين السد بلغ اليوم “ملياراً و306 ملايين متر مكعب من المياه، وهو أكثر بـ 41 سانتمتراً عن خزين الفترة ذاتها من العام الماضي”.

خزين سد دهوك مماثل لمستواه العام الماضي

تبلغ الطاقة الاستيعابية لسد دهوك 52 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ حجم خزينه في الوقت الحالي 40% من طاقته الاستيعابية.

مدير السد، فرهاد محمد، أكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن “خزين السد يبلغ اليوم 20 مليوناً و370 ألف متر مكعب من المياه، وهو مماثل لمستوى الفترة ذاتها من العام الماضي”.